Çin'de yeni kriz patladı, korkutan çağrı geldi: ‘Stok yapın’

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin yeni bir krizle daha boğuşuyor. Seller art arda vurdu, ülkede tarım sektörü çöktü. Marketlerdeki gıda ürünlerinin varlığı tehlikeye girdi. Yönetim halka, stok yapın çağrısında bulundu. Çağrının yeni kapanmalara ve seyahat kısıtlamalarına yol açan salgın ile bağlantılı olduğu yorumları yapılırken, son aylarda artan vakalar nedeniyle tedarik zincirinin kesintiye uğrayabileceğinden korkuluyor.

TRT Haber 'in haberine göre; Çin Ticaret Bakanlığı internet sitesinde, "Kış için gıda stoku yapın" çağrısı yaptı.

Çinli ailelere evlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gıda stoku bulundurmaları tavsiye edildi.

Yerel eyalet yönetimlerine de "kara kışa hazırlanın" talimatı verildi. Gıda güvenliği ve sevkiyatını garanti altına alacak önlemlerin hayata geçirilmesi istendi.

SELLER NEDENİYLE FİYATLAR ARTTI

Çin hükümetinden gelen bu çağrı ülke kamuoyunda endişelere neden oldu. Hükümetin bu adımının arkasında son haftalarda yükselen sebze ve meyve fiyatları bulunuyor.

Yıl boyunca sellerle boğuşan ülkede tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle, sebze ve meyve fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Bazı durumlarda et fiyatlarının da üzerine çıktı.

"Stok yapma" ve "hazırlıklı olma" çağrılarının nedeni hükümet tarafından böyle açıklanırken, halk başka nedenlerin varlığına inanıyor.

ÇİN'DEKİ STOK ÇAĞRISI ENDİŞE YARATTI

Sosyal medyada, çağrının yeni kapanmalara ve seyahat kısıtlamalarına yol açan salgın ile bağlantılı olduğu yorumları yapılıyor.

Son aylarda artan vakalar nedeniyle karantina önlemleri alınabileceği ve tedarik zincirinin kesintiye uğrayabileceğinden korkuluyor.