Çin'de uydu taşıyan roket yerleşim alanına düştü

Çin'in küresel 'Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu' sistemi için, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modeli ile iki uydu daha uzaya gönderildi. Fırlatma esnasında kullanılan yarımdıcı roketlerden biri yerleşim yerine düştü

Çin'in orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu" sistemi için iki uydu daha uzaya gönderildi.

Gönderme esnasının ardından taşıyıcı (yardımcı) roketlerden birisi yerleşim yerine yakın bir alana düştü.

Düşme anını görgü tanıkları saniye saniye görüntüledi

TAŞIYICI (YARDIMCI) ROKET NEDİR?

Roketler, genel olarak birkaç kademeden oluşur. En altta bulunan bölüm roketin kalkmasını sağlar ve yakıt bitene kadar roketi ileri fırlatır. İkinci kademede bulunan motorlar devreye girdiğinde ilk bölüm roketten ayrılır ve roket uzaya gerekmeyen ağırlıklar taşımamış olur. Roketler uzay mekikleri gibi değildir. Çoğunluğu bir defa kullanılır ve bundan dolayı da çok pahalıdır. Uzay mekiklerinde sadece yakıt atılır, diğer kısım dünyaya döner ve tekrar kullanılır.