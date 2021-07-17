Çin'de teknoloji şirketleri fazla mesailerini kaldırıyor

Çin dünyanın en çok teknoloji şirketine sahip ülkelerinden biri. Özellikle telefon ve oyun şirketleri ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyorken, Çin merkezli şirketlerden yeni mesai kararı geldi.

Çin'de fazla mesailer düşüyor. TikTok'un sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance, hafta sonu mesailerinin 1 Ağustos'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Öte yandan PUBG Mobile'ın geliştiricisi Lightspeed & Quantom Studio ve TikTok'un rakibi Kuaishou da hafta sonu mesailerinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Singapur gazetesi The Straits Times'a konuşan analistler, şirketlerin bu adımları Çin'in doğum oranlarını artırma yönündeki ulusal hedeflerine ve iş kanunlarına uymak için attığını kaydetti. Haftada 6 gün 09.00-21.00 arası çalışma anlamına gelen "996" diye bilinen çalışma kültürü, Çin'in nüfus artışının düşmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Ülke geçen yıl 1,3'le tüm zamanların en düşük doğum oranına sahipti.

Haberde, nüfus artışının düşmesinin sebeplerinden birinin de "nei juan" olduğu yazıldı. "Nei juan" şehirde yaşayan kişilerin, akranlarından geri kalmamak için rekabet etme baskısı hissetmesi anlamına geliyor. Genç çiftler, "nei juan" altında ezildiklerini ve çocuk yapmak istemediklerini ifade ediyor. Hatta analist Bo Zhengyuan genç çiftlerin bu sebeple çocuk sahibi olmak istemediklerini söylüyor.

MAAŞLAR KESİLMEMELİ YAPILMASI GEREKEN İŞ AZALMALI

Teknoloji şirketlerinin hafta sonu mesaisini kaldırmasının "nei juan"ı azaltması beklense de uzmanlar başka bir noktaya dikkat çekiyor. Renmin Üniversitesi'nde akademisyen Liu Erduo, asıl meselenin şirketlerin tutumunda yattığını söyledi:

Şirketler, çalışanların maaşlarını keserse veya personelin yapması gereken iş aynı kalırsa, değişiklik amacına ulaşmaz.

Öte yandan teknoloji şirketlerinin bazı çalışanları, fazla mesaiyi savunuyor.

Basınla konuşmasına izin verilmediği için adını söylemeyen bir ByteDance çalışanı, fazla mesai ücretinin aylık maaşının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu söyledi ve şöyle bir ek yaptı:

Eskisiyle aynı işi yapacağımdan endişeleniyorum. Yani işimi tamamlamak için fazla mesai ücreti almak yerine boş zamanlarımda çalışmak zorunda kalıp daha az para kazanabilirim.