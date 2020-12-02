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Çin'de öldürülerek sosis yapılması planlanan 40 köpek bulundu

DHA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 23:11 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 23:11

Çin'de bir mezbahada, çalıntı olduğu düşünülen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek sosis yapılacağını ifade etti.


Olay, Çinin Siçuan eyaletindeki Leshan kentine bağlı Huilong köyünde meydana geldi. Yasadışı bir mezbahada, öldürülmek üzere bekleyen 40 köpek bulundu. İnsan hakları savunucuları, köpeklerin öldürülerek sosis yapılacağını belirtti. Kafeslerde tutulan labrador ve golden retriever cinsi köpeklerin çalıntı oldukları ifade edildi. İşletme sahiplerinin, müşterileri aramak için Çin mesajlaşma uygulaması WeChat'te canlı köpeklerin fotoğraflarını paylaştıkları iddia ediliyor. Müşterilerin ise fotoğraflara göz atarak köpekleri seçerek öldürülmesini ve sosis haline getirilmesini isteyebildiği öğrenildi.

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Çin mezbaha sosis köpek
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