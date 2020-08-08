08 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.061 2.53 EURO 8,5360 -0.89
USD 7,2920 0.87 ALTIN 477,150 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çin’de hıyarcıklı vebadan bir kişi daha yaşamını yitirdi

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 14:52 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 14:52

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde kemirgen hayvanlardan geçen hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.


İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ne bağlı Bayan Nur Kent Sağlık  Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, bölgede bu hafta ikinci kişi hıyarcıklı  vebadan öldü.
 
Açıklamada, söz konusu kişinin perşembe günü yüksek ateş şikayetiyle  kentteki bir hastaneye başvurarak, tedavi altına alındığı ancak vebanın neden  olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
 
Hastanın ölmeden önce temasa geçtiği 7 kişinin tecrit edilerek gerekli  testler yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.
 
Kentte 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve alarm durumunun yıl  sonuna kadar süreceği belirtildi.
 
Bölgede hafta içi hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi hayatını  kaybetmişti.
 
"Hıyarcıklı veba (bubonik veba)'' yüksek ateş, üşüme, baş ağrısı,  ishal ve bubo adı verilen lenf bezi şişmesiyle kendini gösteriyor.
 
İnsanlarda genellikle kemirgenlerin taşıdığı pirelerin ısırmasıyla  vebanın "hıyarcıklı" türü gelişiyor. Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı  veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.
 
Kara Ölüm olarak da bilinen hıyarcıklı vebanın, Orta Çağ'da Avrupa'da  25 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olduğu biliniyor.
 

ETİKETLER

Çin hıyarcıklı veba veba
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.