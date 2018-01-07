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Çin'de gemi kazası! 32 mürettebata ulaşılamıyor...

07 Ocak 2018 Pazar - 9:30 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 9:36

Çin'deki gemi kazası sonrası 30'u İran, 2'si Bangladeş uyruklu 32 mürettebata ulaşılamıyor.


Çin’in doğusunda bir tanker gemisinin bir yük gemisi ile  çarpışması sonucu 32 kişiden haber alınamıyor.
 
Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle  20.00 sularında ülkenin doğusundaki Yangzı Nehri açıklarında Sanchi adlı bir  Panama tanker gemisi, Cf Crystal isimli Hong Kong yük gemisi ile çarpıştı.
 
Kaza sonrası Hong Kong kayıtlı gemideki 21 mürettebat kurtarılırken  tanker gemide çıkan yangın sonucu 32 mürettebata ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca  32 mürettebatın 30’unun İran, 2’sinin de Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi.
 
Çin'den kaza mahalline 8 arama kurtarma gemisi gönderilirken Çin Deniz  Arama ve Kurtarma Merkezi ile koordinasyon çerçevesinde, Güney Kore’den de  aramaya destek amaçlı bir sahil güvenlik gemisi ve bir uçağın gönderildiği  kaydedildi.

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Çin gemi kazası 30 iranlı Bangladeş 32 mürettebata ulaşılamıyor
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