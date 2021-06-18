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Çin'de dünya gündemine oturan casus şoku!
Çinli bir casus şefinin ABD'ye kaçarak koronavirüs salgınının kökenine ilişkin söyledikleri dünya gündemine oturdu. Pekin yönetiminin bu iddialara karşı takındığı tavır şüphelerin büyümesine yol açtı.
Dünya genelinde 4 milyona yakın insanın canını alan Kovid-19 hastalığının kökenine ilişkin tartışma büyüyor. Oklar yine Çin'e çevrilmiş durumda.
Dünya genelinde 4 milyona yakın insanın canını alan Kovid-19 hastalığının kökenine ilişkin tartışma büyüyor. Oklar yine Çin'e çevrilmiş durumda.