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Çin de devreye girdi! ABD'ye flaş İsrail-Filistin çağrısı

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 19:00 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 19:00

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin sorununun çözümü için ABD'ye Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısında bulundu.


BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen  tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez  toplandı.
 
BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını yürüten Çin'in  Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin gerginliğinin tehlikeli boyutlara  ulaştığına dikkati çekerek uluslararası toplumu derhal hareket etmeye çağırdı.
 
Çin'in sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirten Vang, İsrail  ve Filistin'e ilk olarak ateşkes ve şiddete son vermeleri teklifinde bulundu.
 
 ABD'yi BM Güvenlik Konseyinin sorunun çözümüne yönelik çabalarını  engellemekle suçlayan Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını  yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesis  edilmesi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BM Güvenlik  Konseyine destek vermeli." dedi.

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