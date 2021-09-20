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Çin'de araştırıp Türkiye'de ürettiler! 43 ülkeye gönderiliyor, fiyatları...
Düzce'de iki genç girişimci, KOSGEB desteğiyle adım attıkları iş hayatında açtıkları 3 fabrikada ürettikleri elektrikli motosiklet ve bisikletleri 43 ülkeye gönderiyor.
Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun 32 yaşındaki Mustafa İnci ve 32 yaşındaki Fatih Bayraktar, Çin'de elektrikli ulaşım araçlarıyla ilgili araştırma yaptı.