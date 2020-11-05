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Çin'de 750 bin dolarlık 88 karatlık kara elmas görücüye çıktı

DHA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 19:16 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 19:16

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarında (CIIE), Fransız mücevher markası Korloff'a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmas görücüye çıktı.


Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarında (CIIE) çok sayıda satış rekorları kıran ürün ve çeşitli ileri teknoloji yeniliklerin sunulduğu belirtildi. Fransız mücevher markası Korloff'a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmasın 'Tüketim Ürünleri' fuar alanında sergilendi. Korloff şirketinin yetkilileri, kara elmasın ortaçağ Avrupa'sına ait olduğunu ve değerinin yaklaşık 750 bin dolara yakın olduğunu ifade etti.

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Çin Şanghay Fuar
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