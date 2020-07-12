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Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

AA |  12 Temmuz 2020 Pazar - 10:49 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 10:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 44 yeni vaka tespit edildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakasına rastlandı.
 
Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı  yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 594'e çıktı.
 
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs  nedeniyle hayatını kaybetti.
 
Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 634 kişi iyileşti.
 
Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 417'ye yükseldi.
 
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan  açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'i yurt dışı kaynaklı 44 vaka tespit  edildi.
 
Yeni tespit edilen vakalardan 15'ü mayıstan bu yana salgının merkez  üssü haline gelen başkent Seul ve çevresinde görüldü.
 
Toplam vaka sayısının 13 bin 417'ye çıktığı Güney Kore'de, bugüne  kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 178 kişi iyileşti.
 
Son eklenen vakalarla Güney Kore'de yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19  vakası sayısı 1829'a ulaştı.
 
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişi ölürken, virüse bağlı  ölü sayısı ise 289'a yükseldi.
 
Eğitim Bakanlığı, hafta başında, bir ilkokul öğrencisinin Kovid-19  test sonucunun pozitif çıkması üzerine Gwangju'un Buk Ward bölgesinde, üniversite  sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri hariç tüm sınıflar için  okulların 1 hafta kapalı olacağını açıklamıştı.
 
Artan vakalar üzerine Güney Kore'de ülke genelinde kiliselerde düzenli  ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirilmişti.
 
Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler  ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni  vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.
 
  
 

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