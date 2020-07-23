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Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 7:28 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 7:28

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün,  Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.
 
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan  olmadığı bildirildi.
 
  
 

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