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Çin'de 3, Güney Kore'de 54 yeni Kovid-19 vakası görüldü

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 9:59 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 9:59

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 54 yeni vaka tespit edildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni vakalardan  biri başkent Pekin'de görüldü.
 
Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmazken, toplam  vaka sayısı 83 bin 537'ye çıktı.
 
Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.  Ülkede, virüs tespit edilen 78 bin 487 kişi iyileşti.
 
Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı  Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek  amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi  toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu. Pazarı kapatıp tüm çalışanlara  test yapılması talimatı veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut  bölgesini karantinaya almıştı.
 
Güney Kore’de 54 yeni vaka
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme  Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 54  yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.
 
Ülkede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı  bildirilmedi.
 
Yerel kaynaklı 44 yeni vakadan 22'si, başkent Seul'e 330 kilometre  uzaklıktaki Gwangju şehrinde tespit edildi. Seul ve çevresinde görülen yeni vaka  sayısı ise 18 olarak kaydedildi.
 
Toplam vaka sayısının 12 bin 904'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 282  kişi yaşamını yitirdi.
 
Gwangju'da, virüsün öğrenciler arasında muhtemel yayılmasını önlemek  için cuma gününe kadar tüm okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilerin internet  üzerinden derslerine devam edeceği aktarıldı.
 
Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir  e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son  dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.
 

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Çin Güney Kore corona virüs
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