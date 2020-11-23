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Çin'de 2 kişi yüzünden 14 bin kişi karantinaya alındı!

İHA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 0:26 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 0:26

Çin’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan 2 kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişi zorla karantinaya alındığı iddia edildi.


Çin’in Şangay Kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda kargo terminalinde çalışan 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı. Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek, havalimanından çıkışları yasakladı.
 
Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya korona virüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.
 

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Çin Pudong Covid-19
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