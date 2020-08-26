26 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.098 0.51 EURO 8,7130 -0.39
USD 7,3690 -0.29 ALTIN 454,690 -0.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çin'de 15, Güney Kore'de 320 vakaya rastlandı

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 10:32 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 10:32

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 15, Güney Kore'de 320 yeni vaka tespit edildi.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 15 Kovid-19 vakası belirlendi. Çin ana  karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı  84 bin 996'ya çıktı.
 
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs  nedeniyle hayatını kaybetti.
 
Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 15 kişi iyileşirken, virüs  nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 7'sinin durumu ağır olmak üzere, 347  olarak açıklandı.
 
Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan  açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 13'ü yurt dışı kaynaklı 320 Kovid-19  vakası tespit edildi.
 
Yurt içi kaynaklı vakaların 110'u başkent Seul'de ve 92'si ise Seul ve  Incheon şehirlerini çevreleyen Gyeonggi bölgesinde görüldü.
 
Toplam vaka sayısının 18 bin 265'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye  kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 368 kişi iyileşti.
 
Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını  kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 312'ye çıktı.
 
Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün  kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı  vaka sayısının dün itibarıyla 915'e yükseldiği ifade edildi.
 
Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi  nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık  2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler,  galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde  bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini  duyurmuştu.
 

ETİKETLER

Çin Güney Kore coorna virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.