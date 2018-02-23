Çin cenazelerde striptiz şovların yapılmasını yasakladı

Çin'de cenaze törenlerinde striptiz şovları yapılması, hükümet tarafından müstehcen ve kaba bulunarak yasaklandı.

Çin'de cenazelere striptizci kadınların alınması ve cinsel içerikli şovlar yapılması yasaklandı. Çin'in kırsal yörelerindeki köylerde devam eden bu adet, Çin hükümeti tarafından müstehcen olduğu gerekçesiyle sonlandırılacak.

YILLARDIR ARTAN BİR GELENEK

Ailelere, akrabalarının cenazeleri için cinsellik içerek şovlar sergileyen dansçıları kiralamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Köylerde yaşayan pek çok ailenin, yas tutanlar için bu tip organizasyonlar ayarlamaya başlaması yıllardır artıp yayılan bir gelenek.

4 EYALETTE GÖRÜLÜYOR

Çin hükümeti 10 yıldan uzun süredir durdurmaya çalıştıkları bu adet konusunda daha sert adımlar atacak. Müstehcen ve kaba bulunan bu gösterilerin ülkede en yaygın olarak Henan, Anhui, Jiangsu ve Hebei'de görülüyor.

Ocak ayında yayınlanan bir belgede, Çin Kültür Bakanlığı , utanç verici bulduğu bu striptiz şovlarının cenazelerle birlikte düğünler ve fuarlarda da yasaklanacağını ifade etti.

90'LARDA ORTAYA ÇIKTI

Çin Times gazetesine göre bu gelenek 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış durumda. Bu tip cenazelerin ailenin cenazeye daha fazla katılımcı çekmesine de yardımcı olduğunu söylenirken aynı zamanda üremeyle ilgili bir ibadet şekli de olduğu belirtiliyor.