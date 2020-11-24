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Çin, Ay'dan örnek toplayacak Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı

AA |  24 Kasım 2020 Salı - 15:11 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 15:11

Çin, Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı.


Chang'e 5'in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatıldığı belirtildi. 
 
Aracın Ay'a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi.
 
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, Chang'e 5'in temel görevi Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya'ya geri getirmek.
 
Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor.
 
2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu. 

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