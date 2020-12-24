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Çin aşısı geldi mi? Çin’den sipariş edilen Sinovac aşısı Türkiye’ye geldi mi?

24 Aralık 2020 Perşembe - 9:38 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 9:38

Çin aşısı geldi mi? sorusu yanıt buldu. Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Sinovac aşısı nedir?


Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldi. Aşıları taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00’da açıklanması bekleniyor.

SİNOVAC AŞISI NEDİR?

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.

SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac", Sinopharm'ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği 2 aşı adayı ile CanSino'nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği "Ad5-NCov" adlı aşı adayı umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık başında Sinovac’ın geliştirdiği aşı hakkında "Aşıyla ilgili olarak, Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı.” açıklamasını yaptı.

 SİNOVAC AŞISI ALAN ÜLKELER

Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'nin 30 Kasım tarihinde yayımladığı tabloya göre, Çin aşısı Sinovac’ı Endonezya, Brezilya, Şili, Türkiye, Banladeş aldı.

 

 

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