Çin aşısı geldi! Koronavirüs salgınında yeni bir dönem başladı

Türkiye'nin Çinli aşı firması SinoVac'tan aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısını taşıyan Türk Havayolları'na ait kargo uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşıların ulaştığını duyurdu. Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız."
Toplam 17 konteyner içerisinde yer alan 3 milyon doz aşı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldikten sonra burada 7 adet tıra yüklendi. 2 ila 8 derece arasında saklanabilen aşılar, bu sıcaklık için özel tasarlanan soğutuculu konteynerler içerisinde getirildi. TIR'lar Sağlık Bakanlığı’na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na getirildi. Bir süre burada durması planlanan aşıların hemen akabinde Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’na ait laboratuvarlarda 14 günlük testlerine başlanması bekleniyor.
AŞILAR NASIL UYGULANACAK?
Aşılar 14 günlük testlerden onay alırsa aşılama başlayacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak.
ÇİN AŞISININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Çin’den getirilen aşıların diğer Covid-19 aşılarına göre öne çıkan özellikleri ise 2 ila 8 derece arasında kolayca saklanabilmeleri ve uzun vadede oluşabilecek yan etkiler hakkında fikir sahibi olunabilmesi. İlk partisi Türkiye’ye ulaşan aşıların ilerleyen süreçte peyderpey ülkeye giriş yapması planlanıyor.
AŞILARDA DİKKAT ÇEKEN SLOGAN
Çin'den Türkiye'ye sabaha karşı gelen aşıların üzerinde "Maskesiz gülümse, Mesafeden kurtul" sloganının olduğu dikkat çekti.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın:
Ana depo Ankara’da. Bütün aşılar Ankara’daki bu depoda depolanır. Burası aynı zamanda soğuk hava deposu. Hatta -70 derecelik bölümler bile mevcut. Çin’den gelen aşılar için zaten -70 dereceye ihtiyaç yok. Depoya alınan aşıların seri numarası bulunuyor. Buradan her seriyi temsil edilecek numuneler alınacak. Aşıların karekodları da sisteme işlenecek. Laboratuvar sonuçlarından sonra ise dağıtıma geçilecek. Deponun kapasitesi aşıların hacmi ile ilgili. Burada 2021 yılının tüm aşıları muhafaza ediliyor. Sağlık personeli aşıyı hastanelerde ve sağlık müdürlüklerinin belirlediği yerlerde olacak. 65 yaş üstü kişiler ise aile sağlık merkezlerinde aşılanacak. Çalışmalar devam ediyor. Listelere göre randevular oluşturulmaya başlandı.
SAKLAMASI KOLAY
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
Çin aşısı için 2 ve 8 derece arası, yani normal buzdolabı koşullarında bir saklama alanı gerekiyor. Saklaması kolay. Gelen aşılar Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası akreditasyonuna sahip Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle değerlendirilecek. Bu sırada faz-3 çalışması da tamamlanacak. Sonra uygun koşullarda illere dağıtılacak. Aşılama da bundan sonra başlayacak. Bu süreç tüm aşılar için geçerli olacak. Kimlerin ne zaman aşı olacağının planı hazırlanıyor. Ankara’daki ana depo uluslararası standartlarda. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ile huzurevinde kalan ve uygun yaştaki engelli bireyler ilk olarak aşılanacak. Her vatandaş iki doz aşı olacak.
LİSTELER HAZIRLANIYOR: KİM, NASIL AŞILANACAK?
Çin’den gelecek 3 milyon doz aşı ile ilgili planlamalar yapılıyor. Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminden görülebilecek. e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama 4 aşamada yapılacak:
- Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların öncelenmesi planlanıyor. Bu arada toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin aşılanması hedefleniyor. Toplum ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde aşılanacak.
- İkinci aşamada ise toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayılıyor.
- Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler ile 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar bulunacak.
- Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.
BAKAN KOCA'DAN ARACI FİRMA İDDİLARINA YANIT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan koronavirüs aşısıyla ilgili 'aracı firma kullanıldığı' iddialarını çürüten bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, görüşmelerin Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri tarafından yapıldığını belirterek, Sinovac şirketinden Sağlık Bakanlığı'na gönderilen mektubu da Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
* Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır. Basında aşıların aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair yer alan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Toplumun her kesiminin eleştirmeye, sorgulamaya, derinlikli bilgi edinmeye hakkı vardır. Bulunduğumuz konum gereği bunların hepsini saygıyla ve toplumun bilgi edinme hakkının en doğal taleplerden biri olduğu bilinci ile karşılıyoruz. Merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla ve açıklıkla izah ediyoruz.
* Eleştiri adı altında eksik bilgilerle yapılan yakıştırmalara verdiğimiz her cevaptan sonra iddia sahiplerinden bilgilenmiş oldukları yönünde teşekkür mesajları geliyor. Ancak bu bilgilenme sürecinde iddia sahipleri hakikatle yüzleşene kadar toplumun zihninde bir karmaşa zemini oluşturulmaya devam ediyor.
* Aşıların aracı bir firma vasıtası ile alınacağı iddia edildiğinde böyle bir durum olmadığını ve görüşmelerin doğrudan üretici firma ile yürütüldüğünü söylemiştim. Bir muhabir arkadaşımızın çektiği fotoğrafta yazan Keymen İlaç A. Ş. yazısına atıfta bulunarak bu iddia sürdürülmektedir.
* Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır.
'KEYMEN SINOVAC'I, DMO TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEDİR'
* Aziz Vatandaşlarım, Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir.
* Bu açıklamanın altında aşıları satın aldığımız şirketin (Sinovac) mektubunu bulacaksınız. Sinovac firması iki şirketin bilgilerini verdikten sonra mektubunda şöyle söylemektedir: “Keymen Türkiye ve Azerbaycan’da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye’yi temsil etmektedir.”
MİLLETİMİZ HAKİKATİ GÖRÜR VE ONA SAHİP ÇIKAR
* Yukarıdaki bilgilerden de açık şekilde anlaşılacağı üzere tüm görüşmeler doğrudan üretici şirketlerle yapılmaktadır. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu anlaştığımız ve görüşmelerin devam ettiği tüm aşılar için böyledir.
* Bu açıklamadan sonra kimsenin özür dilemesini ya da mahcup olmasını beklemiyoruz. Salgına karşı ancak birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz. Somut olmayan zanlarla salgın yönetimini ve aşılama programını gölgeleyecek beyanlarda bulunulmamasını rica ederim. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar.
İŞTE SINOVAC'IN GÖNDERDİĞİ O MEKTUP
Sinovac şirketinin Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, Keymen şirketinin Sinovac'ın Türkiye ve Azerbaycan'daki tek dağıtımcısı olduğu aktarıldı.
Sinovac Genel Müdürü Helen (Guang) Yang imzasını taşıyan mektupta, Sinovac'ın Covid-19 aşısının satın alınması ve tedariği ile ilgili olarak doğrudan Türkiye Cumhuriyetçi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile görüştüğü belirtildi.
Mektupta Keymen İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş'nin bu konuda Sinovac şirketini, Devlet Malzeme Ofisi'nin ise Türkiye'yi temsil ettiği ifade edildi.