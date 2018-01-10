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Çin, ABD hazine tahvili alımını durdurabilir

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 20:09 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 20:09

Çin'in, ABD hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma kararı alabileceği iddia edildi.


Bloomberg'in haberinde, ABD hazine tahvillerini diğer varlıklara göre  "daha az cazip" görmeye başlayan Çinli yetkililerin ABD hazine tahvili satın alma  işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği ileri sürüldü.
 
Haberde ayrıca iki ülke arasındaki ticari gerginliklerin Çin'in ABD  hazine tahvili alımlarını yavaşlatma veya durdurmada neden oluşturabileceği  değerlendirmesine yer verildi.
 
 
Haberin ardından, New York borsası rekor seviyeden gerileyerek güne  düşüşle başlarken Amerikan dolarının, avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada  doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini  ölçen "Uluslararası Dolar Endeksi" TSİ 18.10'da yüzde 0,5 değer kaybıyla 91,80'e  geriledi.
 
 
10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise TSİ 18.40'ta yüzde 2,586  seviyesine yükselerek yüzde 1,6 artış gösterirken, altının ons fiyatı da aynı  saatte yüzde 0,4 artışla 1,319 dolardan alıcı buldu.
 
 
 
ABD'nin Çin'le olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olurken,  3,1 trilyon dolar döviz rezervine sahip olan Çin bu alanda dünyada lider  konumunda bulunuyor.
 

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