CİMER'e isim yağdı! Astronota Türkçe isim...

Türk uzay yolcusu için gelen birbirinden ilginç öneriler arasında; “Göktürk, Gökmen, Gökalp, Göktuğ, Göker, Gökbey, Gökata, Türkonot, Türkyıldızı, Türkay, Aykanat, Aytürk, Asiltürk, Fezai, Fezanot, Evrenot, Evrenalp, Evrenos, Hezarfen, Ülgen” isimleri öne çıktı.

FEZARFEN

İlginç öneriler arasında ise “Evren İnsanı”, gerçek adı “Ali Bin Muhammmed” olan ilk gökbilimci Ali Kuşçu’dan esinlenilerek “Abimod”, “Feza” ve “Hezarfen” kelimelerinin birleşimi “Fezarfen”, mavi kurt anlamına gelen “Gökbörü”, tarihteki bir akıncı beyinin ismi olan ve Türklerin uzaya akın etmesini simgeleyen “Evrenos” yer aldı.

RİCAM DÜNYA'YI UZAYA GÖNDERMESİ

Milli Uzay Programı’ndaki, “bir Türk vatandaşını uzaya gönderme” hedefi de, ilk Türk uzay yolcusu olmayı hayal edenleri harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz” sözleriyle duyurduğu bu hedef için gönüllü olanlar CİMER’e başvuruda bulundu. Belçika’dan yazan 21 yaşındaki Dünya Durmaz da gönüllü olurken, ilkokul öğretmeni olmak için yüksekokulda okuduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızdan ricam beni, yani Dünya’yı uzaya göndermesi. Çok ders çalıştığım için babam bana sürekli ‘Ne kadar çok çalışıyorsun, sanki astronot olacaksın’ diyor. Hem bu sebepten hem de ismimin Dünya olmasından dolayı uzaya gitmeyi çok isterim” dedi.