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Cımbızla toplayıp, 30 bin liraya satıyorlar!

Cımbızla toplayıp, 30 bin liraya satıyorlar! Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayan Safran bitkisi tek tek cımbızla seçilerek kilosu 30 bin TL ye satılıyor.
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