Ciltte oluşan ton farklılığı ve sarkmalara iğnesiz çözüm!

Ciltte oluşan lekeler, ton farkı ve sarkma gibi sorunlar için pek çok tedavi seçeneği sunuluyor. İğneli tedaviyi tercih etmeyenler şu sıralar iğnesiz uygulamalara yöneliyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün iğnesi uygulamalardan akıllı peeling hakkında merak edilenleri anlattı.

Ciltte zamanla oluşan ton farklılıkları, matlıklar, gözeneklerdeki genişlikler ve sarkmalar için birçok tedavi seçeneği mevcut. Bunlardan birçoğu iğneli uygulamalar. İğneli uygulama yaptırmak istemeyenler ve yüzünde parlaklık, lifting ve yenilenme arayışında olanlar için akıllı peeling uygulamasını önerdiğini söyleyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün uygulamayla ilgili merak edilenleri anlattı.

AKILLI PEELİNG NEDİR?

Akıllı Peeling iğnesiz bir mezoterapi yöntemi. Normal peelingin yan etkileri (pul pul dökülme ve yanmalar) olmaksızın flash parlama etkisi ve derin bir cilt sıkılaşması sağlar. Ciltte lifting etkisi yapar, cildi sıkılaştırır ve yeniler. Yüz, boyun ve boyun çizgisinin canlandırılması, kozmetik makyaj, akneli veya akneye eğilimli cilt tedavisi, yeni yara izleri ve cilt pigmentasyonu tedavilerinde etkilidir.

FARKLI BİR İÇERİĞE VE TEKNOLOJİYE SAHİP...

Diğer peeling ürünlerinden farklıdır. Temel farkı, lifting ve yenilenme formülüne ek olarak Lipozamal Büyüme faktörleri ile zenginleştirilmiş eşsiz bir içeriğe sahip olmasıdır. Ayrıca büyüme faktörleri ve diğer içeriklerin cildin altına taşınması için glyne kompleks ve lipozamal teknoloji kullanılır. Bu sayede asitlerin modülasyonu ve dermisin alt kademelerine kadar taşınması sağlanır.

HER CİLT TİPİNE UYGUN...

Her mevsim uygulanabilen ve tüm cilt tiplerine uygun olan Akıllı Peeling ciltte parlaklık, canlılık, lifting ve aydınlanma sağlayarak yüzde ışıltı etkisi yaratır. Doğal ve sağlıklı görünüm için PRP benzeri ve kozmetik makyaj etkisini garanti eder. 15 günde bir, 4 seans önerilen Akıllı Peeling masaj şeklinde uygulanır.