Cilt yaşlanmasını önlemek için 8 öneri

Ciltte yaşlılık belirtileri oluştuğunda kontrol altına almak mümkün. Henüz ortaya çıkmamış belirtileri önlemek için de çeşitli yöntemler uygulanıyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Aşkar cilt yaşlanmasını önlemenin yollarını anlattı.

Ciltte yaşlılık belirtilerinin tespit edilmesi durumunda, bu belirtileri çeşitli yöntemlerle kontrol altına almanın mğmkün olduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Aşkar cilt yaşlanmasını önlemenin yollarını anlattı.

CİLT YAŞLANMASINI ÖNLEYEN YÖNTEMLER

Yaşlılık belirtilerinin giderilmesi yaşlanmış cilt bakımı yapmayı gerektirdiği gibi; henüz ortaya çıkmamış belirtileri önlemek için de çeşitli yollara başvurulabilir. Bununla birlikte, her bir belirti için alınacak tedbirler ve uygulanacak yöntemler değişiklik arz eder. Buna göre cilt yaşlanmasını önlemek için öneriler ve kırışıklık gibi belirtileri giderme yöntemleri, şu şekilde özetlenebilir;

HEKİME BAŞVURUN

Yaşlılık lekeleri için öncelikli olarak uzman bir hekime başvurmak önemlidir. Güneş lekeleri çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabildiği gibi, yaşlanma dışında bazı problemler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, altta yatan başka bir sağlık probleminin olmadığından emin olmak gerekir. Yaşlanma ile alakalı lekeler için, en az 30 koruma faktörüne sahip güneş kremlerinin kullanılması ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaya yönelik tedbirlerin alınması tavsiye edilir. Mevcut lekeler içinse, aloe vera, C vitamini ve alfa-hidroksi asit içerikli kremler kullanılabilir.

ELDİVENLE ÇALIŞIN

Ellerdeki sıskalaşma için ellerin nemlendirilmesi büyük önem arz eder. Eller nemlendirildikten sonra sıvıyı bölgeye hapseden ürünlerin kullanılması etkiyi artıracaktır. Ayrıca ellerin de gün ışığından korunması için en az 30 faktörlü güneş kremleri kullanılabilir. Günlük aktivitelerde eller çeşitli kimyasallara maruz kalıyorsa; maruziyete mümkün olduğunca son verilmelidir. Buna yönelik, eldivenle çalışma tercih edilebilir.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Göğüs bölgesindeki lekelenmeleri de güneş ışınlarıyla ilişkili olduğundan en az 30 faktörlü güneş kreminin kullanılması faydalı olacaktır. Bölgenin belirli aralıklarla nemlendirilmesi ve C vitamini veya retinoid içerikli merhemlerle desteklenmesi yararlıdır. Renk değişikliği ve koyulaşma için hekim tarafından reçete edilebilen hafif steroid içerikli ilaçlar da bulunmaktadır.

BOL SIVI TÜKETİN

Kuru ve kaşıntılı cilt için, öncelikle bir dermatolog değerlendirmesine başvurmak gerekir. Zira ciltte kuruluk ve kaşıntıya neden olabilen çeşitli sağlık sorunları da problemin kaynağını oluşturabilir. Bunların ekarte edilmesinin ardından, cildin nemlendirilmesi ve bol sıvı alımı temel yapılması gerekendir. Kısa süreli, sık duş alınması da uygulanabilecek diğer yöntemdir.

BOTOKS VEYA DERMAL DOLGU YAPTIRIN

Kırışıklıklar ve sarkmalar için, cildin güneşten en az 30 faktörlü bir güneş kremi ile korunması önemlidir. Özellikle güneşe daha çok maruz kalan alın ve kol gibi bölgelerin güneşe maruziyetten korunması gerekir. Sigaranın ve alkol ün bırakılması faydalıdır. Bol sıvı alımı, cildin nemlendirilmesi ve özellikle yeşil çay özü, A vitamini, C vitamini, retinoid ve antioksidan içerikli kremlerin uygulanması yararlı olacaktır. Belirli bölgelerdeki kırışıklık ve sarkmaların giderilmesi için botoks veya dermal dolgu uygulamaları etkilidir.

A,C,E VİTAMİNLERİNDEN ZENGİN BESLENİN

Saç kaybı için, hususen incelen ve kırılgan özellikteki saçlarda, bu probleme yönelik üretilen şampuan ve saç kremlerinin kullanılması faydalıdır. Beslenme alışkanlığına saç liflerinin güçlenmesine yardım edecek gıdaların eklenmesi önemlidir. Bu anlamda, yumurta, ıspanak, somon gibi yağlı balıklar, yeşil çay, avokado, nar, fındık gibi A, C ve E vitamininden zengin gıdaların alınması yararlıdır.

KAŞ ÇATIP YÜZÜNÜZÜ BÜZMEYİN

Uyumak için veya gün içinde, karın üstü yerine sırt üstü uzanmak ve özellikle yüzdeki kırışıklıkların önlenmesi için kaş çatma, dudak büzme gibi yüz kaslarını kasan ifadelerden mümkün olduğunca uzak durmak faydalıdır.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Yüzdeki kasılmaların ve vücuttaki genel stres yanıtının engellemesine yönelik, düzenli egzersiz yapılabilir; derin nefes alma egzersizleri, yoga veya meditasyon gibi stres azaltıcı faaliyetlerle uğraşılabilir.