Cilt kuruluğuna iyi gelen 5 bakım önerisi!

Kışın yaygın olarak görülen cilt kuruluğu çoğu zaman ciltteki nemi gideren çevresel faktörler ve yanlış uygulamalardan kaynaklanır. Genellikle sıcak duş, kurak iklimler ve sert sabunlar pek çok kişide kuru cildi tetikleyebilir. Basit uygulamalar ile kuru cilt semptomlarını gidermek ve nemi geri kazanmak mümkün. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şeyda Bayraktaroğlu, kış bakımı ve cilt kuruluğu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Soğuk kış aylarında ciltte oluşan kuruluk çoğu zaman rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Ciltte kuruluğun yanı sıra pullanma ve kızarıklık gibi belirtiler eğer önlem alınmazsa egzama, sedef hastalığı ve enfeksiyonlara da davetiye çıkarabilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şeyda Bayraktaroğlu kış aylarında kuruyan cildimize yapmamız gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.

SICAK SUYLA DUŞ ALMAYIN

Sıcak suyla cildin uzun süre teması cilde zarar verir ve cilt kuruluğu oluşturur. Sık sık tekrarlanması ise ciltte çatlakların meydana gelmesine sebep olur ve bir süre sonra bu çatlakların enfeksiyon kapma riski oluşur. Ayrıca tedavi edilmeyen cilt kuruluğunun sedef, egzama gibi hastalıklara davetiye çıkaracağı unutulmamalıdır. Sıcak suyun altında uzun süre kalan derideki kılcal damarlar bu durumdan olumsuz etkilenir.

YÜZE KESE YAPMAYIN

Sert bir lif ile sıkça kese yapmak deriye zarar verir. Cildimizin yüzeyinde yer alan koruyucu doku hasar görür. Özellikle yüzde bu dokunun hasar görmesi farklı deri hastalılarına davetiye çıkarmak anlamına gelebilir. Ayrıca yoğun kese yapmak cildin nem kaybına da neden olacaktır.

CİLDİ NEMLENDİRİN

Kuruyan cildimiz daha hızlı hassaslaşacaktır ve cilt yüzeyi nem kaybettiği için sertleşecektir. Bu nedenle kış aylarında cildi rahatlatan ve cildin yumuşamasını sağlayan ürünler kullanmak gerekiyor. Cildin nemli kalması cilt kuruluğuna ve çatlaklara engel olur.

SIK SIK SU TÜKETİN

Vücudumuzdaki tüm hücrelerin yenilenmesi için suya ihtiyacı vardır. Cildimiz genel olarak su toplamaya meyillidir. Su toplayan cilt ödem ve şişkinlik yapar. Vücudun su ihtiyacı ne kadar az olursa şişkinlik de o oranda azalacaktır. Bol su içmek aynı zamanda cildin nemli kalmasını sağlar ve cilt kuruluğunun önüne geçer. Bol su tüketimi ciltteki gözeneklerin açık kalmasını sağlar. Cildin canlı kalması yaşa bağlı kırışıklık oluşumunu da yavaşlatır.

CİLDİNİZE NEM TAKVİYESİ YAPIN

Cildin nem ihtiyacını dışardan takviye edecek uygulamalar da son derece önemli. Bu uygulamalardan özellikle bir kaçı dikkat çekiyor. Cilde enjeksiyon aracılığıyla uygulanan DNA Işıltısı (Nucleofill) uygulaması yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde dokulara derinlemesine nemlendirme sağlayarak hücresel sağlık için faydalı bir ortam oluşturuyor. Ciltte yaşla, çevresel faktörlerle veya yetersiz bakımla azalan nem miktarının tekrar artmasını sağlıyor. Ayrıca, hem güçlü bir lifting etkisi göstermesi hem de kolajeni artırarak deri elastikiyetini geri kazandırması nedeniyle sıkça tercih ediliyor.

Cilde nem kazandıran bir diğer uygulama da Milano Gençlik İksiri (UpGrade). Bu uygulama cildin nemini düzenleyen birçok madde, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir kokteyl. Milano Gençlik İksiri, cilde canlılık, nem ve elastikiyet kazandırarak, doku onarımı ile cildin yenilenmesine katkıda bulunuyor. Hem cildin canlanıp nem kazanmasını hem de elastikiyetinin artmasını sağlayan uygulama ince kırışıklıkların giderilmesi ve lekelerin açılmasına da imkan sağlıyor.