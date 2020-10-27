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Cilo Dağı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 21:00 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 21:00

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo  Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu  kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl  Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH)  birliklerince Hava Kuvvetleri destekli  gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist   silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
 

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