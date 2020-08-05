Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olarak vatandaşlarla buluşan Sayısal Loto'da haftanın 2. çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bundan böyle haftanın 3 günü çekilecek yarışma 21:30'da çekilecek.

Şans oyun larıyla yakından ilgilenen vatandaşların merakla araştırdığı çekiliş günleri ve ikramiye tutarları yenilendi. Çekiliş günlerinin arttığı ve ikramiyelerin rekor seviyelere uzandığı şans oyunlarının arasında Çılgın Sayısal Loto da bulunuyor. Bu akşam çekilişi yapılacağı Çılgın Sayısal Loto ne kadar kazandıracak, çekiliş saat kaçta, nerede yayınlanacak? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşların bilmesi gerekenleri haberimizde derledik. Aynı zamanda Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılmak isteyen fakat nasıl oynanacağına dair bilgi araştıranlar için de Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır sorusunun cevabına da yer verdik. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişine dair tüm merak edilenler ve bilinmesi gerekenler haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da başlayacak. Canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Çekilişi www.millipiyangonline.com adresi üzerinden izleyebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SAAT KAÇA KADAR OYNANIR?

Oyun severler 21.00'a kadar Sayısal Loto oynayabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.