Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 79 milyon 721 bin 255 TL. 27 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-18-25-36-45-65- joker:26 süperstar:24 oldu.
27 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Her hafta üç gün kazandıran Çılgın Sayısal Loto bu akşam Ballı Hafta dolayısıyla saat 21:45'de çekildi. Çekiliş Alp Kırşan'ın sunumuyla TV8'den canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre ise 6 bilen çıkmadı ve 80.071.984,47 TL devretti.