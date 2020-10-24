Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'nun 24 Ekim çekilişinde şanslı numaralar, kuponlarını dolduran binlerce vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. 21 Ekim'de yapılan çekilişte 6+joker bilen çıkmayınca dev ikramiye devretmişti. 24 Ekim Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar 1 - 13 - 15 - 27 - 59 - 75 ve joker 28 oldu.

Çılgın ikramiyesiyle rekora koşan Çılgın Sayısal Loto, Seda Sayan'ın sunumuyla bu akşamdan itibaren her cumartesi TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak Çılgın Sayısal Loto, artık her cumartesi TV8 ekranlarında çekilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Seda Sayan’ın sunuculuğunda 24 Ekim cumartesi saat 21.45’te MasterChef Türkiye programına canlı bağlanılarak TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sisal Şans’ın son çekilişini 21 Ekim çarşamba günü gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 73 milyon 42 bin 626 TL devretmişti.

İŞTE ŞANSLI RAKAMLAR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası şanslı rakamlar belli oldu. 24 Ekim Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar 1 - 13 - 15 - 27 - 59 - 75 ve joker 28 oldu.