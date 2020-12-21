Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 90 milyon 560 bin 490 TL. İşte, 21 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto 'da çekiliş heyecanı sona erdi. Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.

21 Aralık Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 90 milyon 560 bin 490 TL.

21 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -4-5-56-63-66-75- joker: 71 oldu.

Çekilişin ardından, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da her kolon için 90 numaradan herhangi 6 numarayı seçmeniz gerekiyor. Çılgın Sayısal Loto artık bayilerinin yanında online platformda da oynanabiliyor.

Millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek Çılgın Sayısal Loto için online kupon doldurabilirsiniz.