Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO YİNE DEVRETTİ

Çılgın Sayısal Loto'da çılgın ikramiyeyi bilen yine çıkmadı. 5 bilen 3 kişi ise 129 bin 193 lira 50 kuruş kazandı.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Bayilerden kupon doldurulabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden de online olarak Çılgın Sayısal Loto oynayabiliyorsunuz. Oyunseverler bu akşamki çekiliş için saat 21.00'e kadar kupon yapabilecekler.