Çılgın Sayısal Loto rekora koşuyor! İkramiye tutarı 52.5 milyon lira oldu!

Sisal Şansın son çekilişini 12 Ağustos Çarşamba gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 52 milyon 495 bin 104 TL devretmişti. Çılgın Sayısal Lotonun yeni çekilişi 15 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da yapılacak.

Sisal Şansın son çekilişini 12 Ağustos Çarşamba gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto , 52 milyon 495 bin 104 TL devretmişti. Çılgın Sayısal Lotonun yeni çekilişi 15 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30da düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1den 90a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Lotoda en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya Sen Seç ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Lotoda her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Şisal Şansın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.