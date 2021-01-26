Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye 102 milyon TL’yi aştı!

Çılgın Sayısal Loto'dan rekor ikramiye... Her çekilişinde yeni bir rekora koşan Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesi 102 milyon TL’yi aştı. Şanş oyunu tutkunlarının büyük hayalleri için 102 milyon 563 bin 814 TL’lik tarihin en büyük ikramiyesini sunan Çılgın Sayısal Loto, talihlisini aramaya devam ediyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır? İşte tüm detayları ile Çılgın Sayısal Loto...

Çılgın Sayısal Loto ikramiyede rekor kırıyor. 102 milyon TL’yi aşan tarihin en büyük ikramiyesi talihlisini aramaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto’nun 102 Milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi 27 Ocak Çarşamba günü, saat 21:30’da gerçekleşecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenirken, Şubat ayı boyunca her Cumartesi günü çekilişler, Seda Sayan ’ın sunumuyla İbo Show’da ŞANS MERKEZİ’inden canlı olarak gerçekleşmeye devam edecek.

SONUÇLAR ÇEKİLİŞİN ARDINDAN YAYINLANIYOR!

Yaygın erişim ağı ve şans oyun ları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.