Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango tarihinin rekor ikramiyesini kazandırdı!

13 Eylül Pazartesi gecesi düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şans, Denizli Pamukkale’den bir talihliye güldü. 13 Eylül’de oynanan Çılgın Sayısal Loto kuponuna 212.285.211 TL’lik rekor ikramiye isabet etti. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada ikramiyenin “Gelmiş geçmiş en çılgın ikramiye” olduğunun altı çizildi. Biletin oynandığı Denizli’deki Milli Piyango bayi işletmecisi Emrah Onaç, “Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı” dedi.

Sisal Şans’ın 13 Eylül Pazartesi gecesi düzenlediği Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango tarihinde bugüne dek kazanılan en yüksek miktar olan 212.285.211 TL’lik rekor ikramiye kazandırdı. “Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla çalışmalarına devam eden Sisal Şans’ın 13 Eylül gecesi düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212.285.211 TL’lik ikramiye, 9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet etti.

MİLLİ PİYANGO TARİHİNİN EN YÜKSEK İKRAMİYESİ

Şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen ve 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, rekor ikramiye kazanan biletin Denizli’nin Pamukkale şehrinden alınan kupona isabet ettiğini duyurdu. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada verilen ikramiyenin “Gelmiş geçmiş en çılgın ikramiye” olduğu belirtilerek: “Sisal Şans ailesi olarak Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.211 TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşılmasını istiyoruz. Çarşamba günü yapılacak çekilişimizde büyük ikramiyemiz 60 milyon TL ile devam ediyor. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.

REKOR İKRAMİYEYLE NELER ALINABİLİR?

“Bana çıksa ne yapardım” diye düşünen oyun severlerin hayallerini süsleyen ikramiye olan 212 milyon TL’ye neler mi alınabiliyor? İkramiyeyle 440 bin adet gram altın, 268 bin tane çeyrek altın, 65 bin 100 tane Cumhuriyet altını; 2021’in gözde yatırım aracı gümüşten ise 32 bin 600 kilo alınabiliyor. İkramiye dövizde değerlendirilmek istenirse 25 milyon dolar, 21 milyon euro ya da 18 milyon sterlin alınabiliyor. Geleceğin finans enstrümanı olarak nitelendirilen kripto paraya yatırım yapmak istenirse Bitcoin’den yaklaşık 560 adet, Etherium almak isteyenler ise yaklaşık 7 bin 500 adetlik bir yatırım yapabilir, son dönemin popüler coin’i Doge’dan ise 100 milyon adet alınabilir.

Tercihini gayrimenkulden yana kullanmak isteyenlere ise örneğin, Etiler, Bağdat Caddesi, Yeşilköy gibi İstanbul’un en iyi ve en pahalı semtlerinden tanesi 10 milyon TL’ye lüks dairelerden 20 tane alınabilir. Alışverişi yoğun ve işlek caddelerden mağaza kiralamaya uygun 10-15 adet kiracılı dükkân alınabilir. Hayalini kurduğu bir yazlığa kavuşmak isteyenler ise ikramiyeyle Türkiye’nin gözde tatil bölgesi Bodrum Gümüşlük’te ve Çeşme Ilıca’da denize sıfır kıyısı bulunan 15-20 bin metrekarelik imarlı iki ayrı arazi satın alabilir.

Alınabilecekler bunlarla sınırlı değil, tanesi 3,8 milyon euro fiyatla satılan ‘Azimut 80 Fly’ marka süper lüks motor yattan 5-6 tane alınabilir. Fiyatı 7,2 milyon TL olan Ferrari Spider modeli lüks otomobilden 30 adet alınabilir. Bir taşımacılık filosu kurmak isteyenler tanesi 1 milyon TL’den 212 adet Mercedes Actros 3242 model dev kamyon alabilir.

'KİMSEYE ÇIKMAZ' ALGISI YIKILDI

Büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı Denizli’deki Milli Piyango bayi işletmecisi Emrah Onaç, “Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, bizde milyoneri çok merak ediyoruz" dedi.

Onaç, “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktarı kazandıran bayi olarak çok heyecanlıyız. Yeni dönemde artan oyun seçenekleriyle birlikte ikramiyeler arttı, artık daha çok ikramiye dağıtıyoruz” şeklinde sözlerine devam etti.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.