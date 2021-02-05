Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye! Bu haftaki büyük ikramiye...

Tarihin en büyük ikramiyesi. Sayısal Loto rekora koşuyor. Büyük ikramiyesi 106 milyon TL’yi aştı. Bu hafta yapılacak çekilişte büyük ikramiye sahibi arayacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Şubat ayı boyunca cumartesi günleri canlı yayında çekiliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar? İşte Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı...

Her çekilişinde yeni bir rekora koşan Çılgın Sayısal Loto ’nun büyük ikramiyesi 106 milyon TL’yi aştı. Oyun severlerin gözü büyük hayaller için 106 milyon 693 bin 577 TL’lik tarihin en büyük ikramiyesinde. Bu hafta Çılgın Sayısal Loto talihlisini ararayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto’nun 106 Milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi TV8 ’de yayınlanan Survivor ’da, Alp Kırşan’ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi, saat 20.45’te gerçekleşecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenirken, Şubat ayı boyunca her Cumartesi günü çekilişler, TV8’de Alp Kırşan’ın sunumuyla, Şans Merkezi’nden canlı olarak gerçekleşmeye devam edecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.