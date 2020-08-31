Çılgın Sayısal Loto’da dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Sisal Şans’ın son çekilişini 29 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi devretti. Peki, Çılgın Sayısal Loto'nun yeni çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? İşte Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarı ve çekiliş tarihi...

Çılgın Sayısal Loto ’da büyük ikramiye 56 milyon 934 bin 418 TL’ye ulaştı. Sisal Şans’ın son çekilişini 29 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 56 milyon 934 bin 418 TL devretmişti. Peki, Çılgın Sayısal Loto'nun yeni çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş tarihi...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto’nun yeni çekilişi 31 Ağustos Pazartesi saat 21:30’da yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.