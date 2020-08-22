Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonucu belli oldu! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Çılgın Sayısal Loto, bu akşam saat 21.30'da çekildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 1, 70, 55, 8, 18, 51 ve joker 36 oldu.

Çılgın Sayısal Loto 'da sonuçlar belli oldu. Kazandıran numaralar 1, 70, 55, 8, 18, 51 ve joker 36 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30'da düzenleniyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor.

Her çekilişte küre içindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya Sen Seç ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.