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- Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 30 Ekim Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 30 Ekim Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
30 Ekim 2021 Cumartesi - 22:30 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 22:30
Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Çekiliş Alp Kırşan'ın sunumu ile TV8'de yayınlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaraları...
Çılgın Sayısal Loto
çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL'yi geçti. 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapıldı. 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaraları belli oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ
30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Alp Kırşan'ın sunumu ile saat 21.45'te TV8
ekranlarından yayınlandı. 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar; 36-40-41-54-55-64, joker 48 ve SüperStar ise 16 oldu.