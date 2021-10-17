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- Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
17 Ekim 2021 Pazar - 0:26 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 0:26
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. İşte 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları...
Çılgın Sayısal Loto
çekilişi başladı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları çekilişin hemen ardından Millipiyangoonline üzerinden öğrenilebilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'te Alp Kırşan'ın sunumu ile TV8
ekranında canlı olarak ekrana geldi.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 17-24-27-47-57-68 ve 13 joker numarası olarak belirlendi.
6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 3 talihli 180.748,10 TL, 4 bilen 632 kişi 857,95 TL, 3 bilen 14.639 kişi 92,60 TL, 2 bilen 201.172 kişi 10,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu