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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 9 Ekim Sayısal sonuçları sorgulama sayfası

09 Ekim 2021 Cumartesi - 22:24 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 22:24

Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Bu akşam canlı yayın ile gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 16 - 18 - 50 - 52 - 69 - 86 Joker: 17 oldu. Devreden büyük ikramiye ise 71 Milyon 813 bin 066 TL olarak açıklandı. 9 Ekim 2021 Cumartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını deneyen vatandaşlar ise sonuç sorgulama sayfasına akın etmeye başladı. İşte Sayısal loto sonuçları sorgulama linki...


Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
 
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
 
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI 
 
9 Ekim 2021 Cumartesi gününe ait Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 16 - 18 - 50 - 52 - 69 - 86 Joker: 17 oldu.
 

 

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