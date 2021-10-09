Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 9 Ekim Sayısal sonuçları sorgulama sayfası

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
9 Ekim 2021 Cumartesi gününe ait Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 16 - 18 - 50 - 52 - 69 - 86 Joker: 17 oldu.