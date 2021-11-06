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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Kasım Sayısal Loto sonuçları sayfası

06 Kasım 2021 Cumartesi - 23:05 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 23:05

Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8'de canlı yayında ekrana geldi. 6 Kasım 2021 çekilişinde devreden büyük ikramiye 85 Milyon 109 bin 200 TL oldu. Peki şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki...


Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Oynanan her kolon 3 TL, Süper Star’lı kolon ise 4.5 TL’dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Alp Kırşan'ın sunumuyla 21:45'te TV8'de canlı yayında gerçekleştirildi.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 

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