- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
02 Ekim 2021 Cumartesi - 22:14 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 22:14
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden kazandıran numaraları sorgulayabilecek. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto
çekilişi yapıldı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 67 milyon TL'yi aştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar Milli Piyango
Online üzerinden sorgulanabiliyor.
Çılgın Sayısal Loto 2 Ekim çekilişinde kazandıran numaralar 15-33-43-63-80-90 ve 86 joker numarası olarak belirlendi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 1 talihli 515.255,10 TL, 4 bilen 276 kişi 1.866,85 TL, 3 bilen 11.106 kişi 115,95 TL, 2 bilen 175.719 kişi 10,95 TL tutarında ikramiye kazandı.