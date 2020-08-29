Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 56.934.418 TL'lik büyük ikramiye tutarının belirlendiği 29 Ağustos çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı devretti. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları 1, 19, 89, 85, 18, 87 ve 13 joker numarası olarak belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapabilecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 56 milyon TL! Çarşamba akşamı gerçekleştirilen son Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden tutar 56.069.172 TL olarak açıklanmıştı.

Artık Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:30'da canlı olarak gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın büyük ikramiye tutarı 56.934.418 TL olarak açıklandı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 5 kişi 106.491,70 TL, 4 bilen 290 kişi 1.836,05 TL, 3 bilen 11.206 kişi 118,75 TL ve son olarak 2 bilen 177.440 kişi 11,25 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.