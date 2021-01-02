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Çılgın Sayısal Loto 2 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı!

02 Ocak 2021 Cumartesi - 23:45 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 23:45

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. 2021 yılının ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranlarında gerçekleştirildi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto'da 6 ve 5+1 bilen çıkmazken büyük ikramiye tutarı 93.784.606 TL'ye ulaştı. İşte 2 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar....


Çılgın Sayısal Loto'nun 2021 yılındaki çekilişi Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranlarında gerçekleştirildi. Haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar....
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu; İşte kazandıran numaralar; 3-7-9-22-27-70 ve 20 joker numarası olarak belirlendi
 
Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilen 2 talihli 205.353,95 TL, 4 bilen 444 kişi 925,00 TL, 3 bilen 15.268 kişi 67,20 TL ve son olarak 2 bilen 171.846 kişi 8,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
 

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