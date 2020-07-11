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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yük ticareti artıyor

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 11:52

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son 6 ayda yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor.


Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan geçen yılın ocak-haziran  döneminde 3 bin 707 tır çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 15 bin  746 olarak kayıtlara geçti.
 
Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden  Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Çıldır-Aktaş Gümrük  Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan trafiğiyle dikkati çekiyor.
 
Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta  önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda  hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli  olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.
 
Tırların dönüşte farklı güzergahları tercih etmelerinden dolayı yurda  girişte yoğunluk yaşanmayan kapıda, Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda ise zaman  zaman kuyruklar oluşuyor.
 
"Artış beklenen bir durumdu"
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda devam eden  yoğunluğun beklenen bir durum olduğunu söyledi.
 
Kapının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından özellikle  pandemi sürecinde tercih edildiğini, bu yönelimin son aylarda artarak devam  ettiğini belirten Demirci, şöyle devam etti:
"2019'da 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece 6 ayında bu  rakam 15 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk 6 ayında ise 3 bin 707  tır çıkış yapmıştı. 2020'nin haziran ayında 2 bin 358 tır çıkışı olurken, geçen  yılın aynı ayında bu sayı 741 idi.  Sahip olduğumuz kapının, Orta Asya'ya açılan  en modern kapı olması dolayısıyla bu beklenen bir artıştı. Bu artış ivmesi devam  edecek. Örneğin haziran ayına baktığımızda, yani geçen yılın aynı ayıyla  kıyaslandığında 3 katından fazla bir artış olmuş."
 
Söz konusu rakamların sadece Türk tırlarına ilişkin olduğunu dile  getiren Demirci, yabancı tırlarda artışın daha da fazla olduğunu söyledi.
 
"Aktaş ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor"
Demirci, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine  geçilmesiyle kapalı olan kapıların açıldığını, buna rağmen Aktaş'taki artışın  sürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:
''Pandemi sürecinde bazı kapılar kapanmıştı. Bunun da etkisiyle artış  söz konusuydu. Kapılar açılsa da bu artışın süreceği öngörüsü bizde vardı,  yanılmadık. Şu an kapanan kapıların yeniden açılmasına rağmen Aktaş'taki tır  artışı devam ediyor. Genel manada baktığımızda, geçen yıl, yani 12 ayda çıkış  yapan tır sayısına bu yılın 6 ayında ulaştık. Bu çok ciddi bir rakam. Aktaş  ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor."

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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı yük ticareti Gürcistan
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