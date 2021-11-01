Cildiniz için kışa hazırlık reçetesi! Uzmanından 5 öneri!

Ciltte yaz mevsiminden kalma sorunları onarmak ve erken yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmak için doğru adımları uygulamak şart. Mevsim geçişinde ciltte meydana gelen kuruluklar ve nem oranının düzenlenmesi için cildi kışa hazırlamak gerekiyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin cilt için kış önerilerinde bulundu.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte yavaşlayan kan dolaşımı cildin ihtiyaç duyduğu nem oranı artırıyor. Bu durum, sert ve rüzgârlı hava cildin yıpranmasına ve erken yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle yaz mevsiminden geçiş yaparken cildimizi, ciltte meydana gelen kurulukları ve lekeleri sağlıklı bir görünüme ulaştırmak için doğru adımları uygulamak önem taşıyor. Bu kapsamda soğuyan havalarla birlikte cildin kaybettiği nem oranını geri kazandırmak ve kışın oluşabilecek cilt problemlerinin önüne geçmek için Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin 5 adımda cildinizi kışa hazırlayacak ipuçlarını adım adım sıraladı.

CİLDİ KIŞA HAZIRLAYACAK 5 ÖNEMLİ İPUCU

Medikal Estetik Hekimi Dr. Ayşegül Girgin, 5 adımda cildinizi kışa hazırlayacak reçeteyi şöyle sıralıyor:

1. CİLTTE OLUŞAN LEKELERLE SAVAŞMAK İÇİN BU ÜRÜNLERİ KULLANIN

Güneş ışınlarının etkisiyle kuruyan, yıpranan ve lekelenen cildi toparlamak için kış aylarına özel bir bakım ile girmek gerekiyor. Soğuk hava koşullarına karşı cildi yenilemek için ilk adım peeling işlemlerinden geçiyor. Dr. Ayşegül Girgin, kış mevsimine giriş yaparken ciltteki renk ve doku düzensizliklerinin giderilmesi ve yenilenmesi için peeling tedavilerinin uygulanması gerektiğini belirtiyor. Sağlıklı bir görünüme sahip olmak için cildin ölü hücrelerden temizlenmesi gerekiyor. Ciltte oluşan lekelerle savaşmak için glikolik asit, c vitamini, hidrokinon, retinoik asit içeren ürünlerin doktor kontrolü eşliğinde kullanılması gerekiyor. Peelingler cildi temizleyip ölü ciltten arındırmakla kalmayıp aynı zamanda cildinizin kendisini yenilemesini tetiklerken, kan akışının hızlandırarak cilt bariyerinin kuvvetlenmesi için destek oluyor. Ancak peeling sonrası güneş koruyucu kremler uygulanması gerekiyor.

2. KÖPÜK FORMUNDA HAFİF YAPILI CİLT TEMİZLEYİCİLERİNİ TERCİH EDİN

Yazın yıpranan cildi, kış soğuğundan korumak ve oluşacak tahrişe karşı cilde doğru bakımı uygulamak oldukça önemli. Kış mevsimi cildi kuruturken, pul pul dökülmesine de sebep oluyor. Soğuk havalarda yüzünüzü gergin ve kuru hissediyorsanız cilt temizleme ve nemlendirme rutininizin değişmesi gerekiyor. Sabun ve alkol içeren temizleyicilerin yerine köpük formunda hafif yapılı ürünleri tercih etmek gerekiyor. Cildi canlandırmak için ise Mezolifting, Gençlik Aşısı ya da Kolajen Aşısı gibi uygulamalar, içeriğindeki yoğun maddeler sayesinde cildi yenileme ve yapılandırma özelliği taşıyor. Cildin kaybettiği nem ve elastikiyeti geri kazandırmak ve ciltte lifting etkisi yaratmak yalnızca birkaç dakika süren yöntemler ile mümkün hale geliyor. Bu uygulamalar her yaşa uygun farklı karışımlarda uygulanabiliyor. Bunun yanı sıra içilebilir kolajen desteği almak kışın yıpratıcı etkilerinden korunmanızı sağlıyor.

3. YIPRANAN SAÇLARI SAÇ MEZOTERAPİSİ İLE ONARIN

Yaz boyunca güneş, tuzlu su ve klorun etkisi saçı yıpratır ve parlaklığını yitirmesine sebep olur. Ayrıca kışın artan çevre kirliliği de saçlarımız üstünde olumsuz etkilere neden olur. Yıpranan ve canlılığını yitiren saçlar için kışa girerken kök hücresi tedavisi, saç mezoterapisi ve PRP desteği tercih ediliyor. Kök hücre tedavisi sağlıklı ve güçlü saç köklerinden özel bir hücre süspansiyonu hazırlayarak problemli saçlı deri bölgelerinin yenilenmesi ve daha sağlıklı olması için uygulanıyor. Tedavinin etkisi 1. ayda başlıyor ve 3 – 6 ay arasında gözle görülür sonuçlar alınıyor. Cilt gençleştirmenin yanı sıra saç dökülmesi tedavisinde de uygulanan PRP, yıpranan ve dökülen saçlarda dökülmenin durması, saç tellerinin kalınlaşması, kalitesinin artması ve uzamasın da hızlı bir artış görülmesiyle etkisini gösteriyor.

4. GENÇLEŞİRKEN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sağlıklı kalmak için vücudumuzu çeşitli hastalıklardan korumamız gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan glutatyon en etkili antioksidanlar arasında yer alıyor. C vitamini ile birlikte kullan glutatyon tedavisi, vücudu birçok hastalığa karşı korurken, vücudumuzu sert kış şartlarına hazırlıyor. Damar yolu ile uygulanan glutatyon, birçok hastalığa iyi gelmekle beraber cilt kalitesinin arttırılması, leke ve akne tedavisinde de uygulanıyor.

5. LAZER TEDAVİSİNİ KIŞ MEVSİMİNDE UYGULAYIN

Yazın güneş ışınlarının etkisi cildi yıpratıyor, leke ve kırışıklık oluşumunu da hızlandırıyor. Bu sebeple cilde uygulanacak lazer tedavileri için kış mevsimini beklemeniz şart. Yaz mevsiminin etkilerini soğuyan hava ile birlikte kontrol altına almak birçok lazer tedavisi ile mümkün hale geliyor. Cilt gençleştirmede uygulanan lazerle cilt yenileme tedavileri sarkmaların ve kırışıklıkların giderilmesine imkân sağlıyor. Yoğunlaştırılmış ışık dalgalarının ve radyo frekans dalgalarının (CCL) kombine olarak uygulanması, ciltte yeni genç kolajen üretilmesini de sağlıyor. Ağrısız olarak uygulanan bu yöntem, anestezi gerektirmeden ciltte canlanma yenilenme ince çizgilerde azalma ve sıkılaşma sağlar.