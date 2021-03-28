Cildi mevsim geçişine hazırlamak için 4 adım!

Mevsim geçişlerinde cildimizin ihtiyaçları da değişiklik gösteriyor. Nem, güneş, rüzgar gibi çevresel etkenleri ve değişiklikleri yoğun olarak hisseden cildimiz buna tepki verir. Peki, Cildi mevsim geçişine hazırlamak neler yapmalıyız? Cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler neler? Dermatoloji Uzmanı Dr Aslı Eralp anlattı.

Mevsim geçişlerinde her cilt tipinin farklı reaksiyonlar gösterdiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr Aslı Eralp, bu dönemde matlaşan, nemini kaybeden, sorun yaşayan ciltlerin alabileceği önlemleri ve yapılabilecek uygulamaları anlattı.

BOL SU TÜKETİMİ VE CİLDİN LİPİD BARİYERİNİN KORUNMASI İLK SIRADA

Mevsim geçişlerinde özellikle kış mevsiminde hava şartlarının etkisi ile cildimizde nem kaybı ve yaşlanma belirtileri ön plana çıkar. Bunun için cildimizin daha da hassaslaştığı dönemlerde bol su tüketimi çok önemli. Bol su içmenin yanı sıra sebze ve meyve sularının tüketiminin de cildin nem seviyesini ölçülebilir düzeyde arttırdığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Son dönemde fazla miktarda dezenfektan ve sabun kullanımı da cilt kuruluğunu arttırarak egzamalara yol açmaktadır. Cildin lipid bariyerini koruyacak medikal nemlendiricilerin sık olarak kullanılması bunun önüne geçmek açısından önemlidir.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYİN

Kolajen vücudumuzun en önemli yapıtaşlarından biri. Saçımızda, yüzümüzde, tırnaklarımızda kısacası vücudumuzun birçok yerinde bulunan bir protein. Ancak malesef yaş ilerledikçe vücudumuzdaki kolajen miktarı azalıyor. Bu da ciltte birçok olumsuzluğa neden oluyor. Bu sebeple kolajeni içeriden takviye etmek çok önemli. Bunun için hastalarımıza bazı uygulamalar öneriyoruz. DNA Işıltısı uygulaması içeriğindeki polinükleotitler sayesinde kolajeni arttırarak deri elastikiyetini geri kazandırıyor ve güçlü lifting etkisi gösteriyor. Bu nedenle son dönemde sıkça tercih ediliyor. 3 - 4 seans uygulanmasıyla ciltteki yaşlanma etkilerini doğal yollarla tersine çevirerek cildin daha genç, sıkı, pürüzsüz ve ışıltılı görünmesini sağlıyor. Bunun yanısıra DNA Işıltısı, yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde ciltte azalan nemi dokulara geri kazandırıyor. Böylece cilt daha yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşuyor.

CİLDİNİZİ DIŞTAN VE İÇTEN NEMLENDİRİN

Kış aylarının cildimiz üzerinde bıraktığı en belirgin etkilerden biri cilt kuruluğu. Cildimizin günlük nem ihtiyacını karşılamamız hem sağlıklı bir cilt hem de yaşlanma belirtilerini geciktirmek için gerekli. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçerek cildinizi günlük olarak nemlendirin. Ancak mevsim geçişi gibi zamanlarda cildin nem ihtiyacı fazlalaşabilir. O yüzden cildi içten de nemlendirmemiz gerekir. Bunun için Milano Gençlik İksiri (UpGrade) uygulamasını sıklıkla kullanıyoruz. Bu uygulama cildin nemini düzenleyen birçok madde, vitaminler ve antioksidanlar içeren bir kokteyl. Milano Gençlik İksiri, cilde canlılık, nem ve elastikiyet kazandırarak, doku onarımı ile cildin yenilenmesine katkıda bulunuyor. İnce kırışıklıkların giderilmesi ve lekelerin açılmasına da imkan sağlıyor.

CİLDİNİZDEKİ RENK EŞİTSİZLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRIN

Cildinizde renk eşitsizliği varsa yaza girerken bunları ortadan kaldırabilirsiniz. Sağlıklı bir cilt görünümü için önemli unsurlardan biri de derinizin eşit bir renge sahip olmasıdır.Bu problemi yaşayan kişiler ciltte renk eşitliğini sağlayan uygulamalardan yararlanabilir. White In enjeksiyonu,Arbutin ve Glutatyon bazlı içeriği sayesinde, cilt rengi değişikliği ve hiperkromatizm kaynaklı cilt kusurlarını düzelten güçlü bir formüle sahip. Tek başına 3-4 seans uygulanabileceği gibi kombinasyon olarak da tercih edilebilir.