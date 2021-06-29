Yaz ayları ile birlikte güneşin etkisi cilt sağlığı açısından önemli olan kolajen depolarının boşalmasına neden oluyor. Bu da cilt kalitesinin bozulmasına neden oluyor. Uzmanlar, her gün kolajen kaynağı bir besin tüketmenin sağlıklı cilt formunu korumada etkili olduğunu vurguluyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı cildi koruyan kolajen kaynağı mucizevi besinler hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı ve dengeli beslenme ile vücudumuzun fit kalmasını sağlamak elimizde peki ya cildimizin formu? Özellikle yaz aylarında güneşin de etkisi ile cilt sağlığımız için önemli olan kolajen depoları boşalıyor ve cilt kalitesi bozulma eğilimi gösteriyor. Bunun için yaz aylarında kolajen içeren besinlerin sayısını artırmak önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, her gün kolajen kaynağı bir besin tüketmenin sağlıklı cilt formunu korumada etkili olduğunu vurguluyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı cildin formunu koruyacak kolajen kaynağı mucizevi besinleri anlattı.

YEDİ GÜNE YEDİ KOLAJEN

Cilt sağlığımız aslında nasıl beslendiğimizin bir işaretidir. Daha sağlıklı daha güçlü ve daha genç bir cilt görünüm için kolajen içeren gıdaları artırmamız gerekir. Bunun için haftanın 7 günü mutlaka farklı kolajen kaynaklarına beslenme planınızda yer verin. Kısacası her gün mutlaka bir kolajen kaynağı besin tüketilmelidir. Peki yaz aylarında sağlıkla parlayan, taze bir cilt için neler tüketmeli? Cilt sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler arasında ilk sırayı yaban mersini alıyor. Kolajen liflerini güçlendiren yaban mersini, kolajen üretimi için vücudu teşvik eder. Yaban mersini, A ve B vitamini içeriği ile cildin canlı ve pürüzsüz bir görünümünü korumaya yardımcı olur.

KOLAJEN İLE CİLDİ İÇTEN BESLEYEN BESİNLER

Cildimizi dıştan işlemlerde nasıl destekliyorsak içten de güçlendirmemiz gerekir. Bunun için beslenme planımıza doğu besinleri eklemeliyiz. Cildi içten destekleyen besinlerden biri fasulyedir. Fasulye, vücutta kolajen sentezi için önemli olan aminoasit ve proteinleri artırarak kolajen üretimini hızlandırır. Beyaz çay da cilt proteinlerinin yapısını ve kolajen moleküllerini korumada oldukça etkilidir. Kolajen kalitesinin artmasını sağlayan bir besin de çilektir. İçerdiği güçlü antioksidanlar ile kolajen üretimini uyaran çilek, güneşin cildimize zararlı etkilerini de azaltır. Yine içeriğinde bulunan alfa-hidroksilik asit ile cildin ölü hücrelerden arınmasına da katkı sağlar.

KOLAJEN ÜRETİMİNİ DOĞAL BESİNLERLE DESTEKLEYİN

Vücudun kolajen üretimini doğal besinlerle desteklemek mümkün. Bu konuda sarımsak önemli bir güce sahiptir. Sarımsak gibi sülfür ve kükürt içeren besinler vücuttaki kolajen üretimini destekler. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan sarımsak, içerdiği taurin ve lipit asitleri ile hasarlı kolajen liflerini de iyileştirir. Sarımsak kadar güçlü bir diğer besin soyadır. Soya, doğal bir bitki hormonu olan ve kolajen üretimini artıran jenistein bileşiğini içerir. İçerdiği antioksidanlarla soya, cilt kalitesini korumak için önemlidir. Beslenme planında yapılan küçük değişikliklerle vücutta kolajen üretimi artırılabilir. Bunun için beslenme planınızda sık sık yer vermeniz gereken bir besin de pazıdır. A ve C vitamini açısından zengin olan pazı, ayı zamanda lutein adı verilen önemli bir antioksidanı içerir. Bu içerikleri ile pazı, vücutta daha fazla kolajen üretimini teşvik eder. C vitamini, cilt sağlığı için gerekli olan kolajen oluşumunda önemli bir rol oynar.