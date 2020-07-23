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Çikolata kalp damarlarını sağlıklı kılıyor

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:36 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:36

Çikolatanın kişiyi mutlu etmenin yanı sıra kalp sağlığı için de faydalı olduğu bildirildi.


ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Okulunda görevli bilim  insanlarınca yapılan araştırma, haftada en az 1 kez çikolata yemenin "kalp  damarlarının sağlıklı kalmasını sağladığını" ortaya koydu.
 
Sonuçları, "European Journal of Preventive Cardiology" dergisinde  yayımlanan araştırma çerçevesinde, son 50 yılda çikolata tüketimiyle koroner  arter hastalık arasındaki bağlantıyı inceleyen 6 geçmiş çalışma değerlendirmeye  alındı.
 
Toplam 336 bin 289 katılımcının çikolata tüketimlerine ilişkin bilgi  verdiği bu çalışmalarda, 9 yılda 14 binin 43'ünün koroner arter rahatsızlığa  yakalandığı, 4 bin 667'sinin kalp krizi geçirdiği görüldü.
 
Uzmanlar, haftada en az 1 kez çikolata yemeyi, daha uzun aralıklarla  çikolata tüketenlere oranla koroner arter hastalık riskinde yüzde 8'lik düşüşle  ilişkilendirdi.
 
Araştırma ekibinden Doktor Chayakrit Krittanawong, "Çalışmamız,  çikolatanın kalp damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.  Geçmişte klinik araştırmalar, çikolatanın hem tansiyon hem de damarların zarları  için faydalı olduğunu ortaya koymuştu. Çikolata, enflamasyonu azaltabilen ve iyi  kolestrolü yükseltebilen flavanoid, metilksantin, polifenoller ve stearik asit  gibi kalp sağlığına faydalı besinler içeriyor." diye konuştu.
 

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Çikolata kalp damarları sağlık
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