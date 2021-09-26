Cihangir Ceyhan: Bu projede Rafet Koroğlu'nu oynamak isterdim

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın en merak edilen karakteri olan Hayri'ye hayat veren Cihangir Ceyhan, "Onu kim olduğunu bilerek, severek oynamaya çalışıyorum. İnsandır, beşer şaşar tarafıyla heyecanlandırdı bu rol beni. Yoksa her şeyi çok düzgün yapan, karizmatik biri olması çekici gelmezdi" diyor.

Kanal D’de yayınlanan "Camdaki Kız" dizisinin geçtiğimiz sezon sonundan beri merak ettiğimiz karakteri Hayri oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan OGM Pictures’ın yapımcılığındaki dizide en vurucu sahnelerde karşımıza çıksa da bir türlü tanışmadığımız o karakter, bu hafta itibarıyla karşımıza çıktı. Artık izleyicinin meraktan yüzlerce caps yapıp, “Yaka kartı olarak mı devam edecek, hayallerimiz gibi Hayri’yi de bir türlü göremedik” gibi ifadeler kullandığı Hayri, genç oyuncu Cihangir Ceyhan oldu. Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan’ın hayatında önemli bir rol oynaması beklenen Hayri’yi canlandıran Ceyhan’la Milliyet'ten Özlem Ülkü konuştu. İşte o röportaj...

Daha diziye girmeden herkes sizin canlandıracağınız karakteri konuştu. Bu size nasıl hissettirdi?

Proje anlamında verilmek istenen algı, oldukça başarılı oldu. O kadar beklenildi ki ailem bile sordu. Babam da sürekli, oğlum gerçekten gidiyor musun sete, ne zaman göreceğiz seni dedi. Hayri için daha anlaşmadan önce çevremdekiler, sen oynasan ne güzel olur demişlerdi. O karakterle benim enerjimi yakın hissetmişler ki yolumuz kesişti.